В воскресенье ожидается ветреная, дождливая погода
В воскресенье ожидается ветреная, дождливая погода
В воскресенье, 25 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером местами кратковременные дожди, ближе к ночи возможны грозы, подует умеренный северный ветер.
Температура воздуха ночью составит +12 +16°, днем +19 +24°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В районах страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местностях осадки будут носить ливневый характер, возможен град, в высокогорье – снег.
К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами временами ожидается туман, восточный ветер ночью и утром в отдельных местах временами будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит +11 +16°, днем +20 +25°.
В горах ночью ожидается +3 +8°, днем +8 +13°.
Общество
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- 25 май 2024, 09:45
Проект способствует повышению уровня осведомленности населения об угрозах в интернете Проект "Безопасный Интернет" был реализован в городе Нахчыван при партнерстве ведущего мобильного оператора страны Azercell и консалтинговой компании "GID CSR Consulting", а также при поддержке Министерства образования Нахчыванской АР. В рамках проекта было проведено образовательное занятие для студентов и курсантов. Школьники Нахчывана получили информацию о онлайн-угрозах и познакомились со способами борьбы с ними.
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- 24 май 2024, 13:00
25 мая в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, утром в ряде мест пройдут дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +17+21 градус.
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- 23 май 2024, 18:06
Начиная с вечера 24 мая до 26 мая в Баку и на Апшеронском полуострове с перерывами пройдут дожди, в вечерние часы местами осадки кратковременно будут усиливаться.
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- 23 май 2024, 16:57
После недавней кончины президента Ирана Ибрагима Раиси над будущим ирано-азербайджанских отношений нависли вопросы. 22 мая во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном верховный лидер Ирана Али Хаменеи подчеркнул важность укрепления связей с Арменией. Эта встреча, состоявшаяся вскоре после похорон Раиси, подчеркнула приверженность Тегерана своим отношениям с Ереваном. Хаменеи заявил: “Покойный президент также уделял приоритетное внимание отношениям с Арменией. Мы продолжим нашу политику, учитывая эти деликатные моменты”.
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