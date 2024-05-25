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(12 часов назад)
В воскресенье ожидается ветреная, дождливая погода

В воскресенье ожидается ветреная, дождливая погода

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В воскресенье ожидается ветреная, дождливая погода

В воскресенье, 25 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером  местами кратковременные дожди, ближе к ночи возможны грозы, подует умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит +12 +16°, днем +19 +24°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В районах страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местностях осадки будут носить ливневый характер, возможен град, в высокогорье – снег.

К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами временами ожидается туман, восточный ветер ночью и утром в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +11 +16°, днем  +20 +25°.

В горах ночью ожидается +3 +8°,  днем  +8 +13°. 

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