Суд продлил срок ареста журналистки Н.Абсаламовой еще на 22 дня
В Хатаинском районном суде Баку 25 мая состоялось рассмотрение ходатайства и представления следственного органа о продлении срока предварительного заключения журналистки Наргиз Абсаламовой, арестованной по делу Abzas Media.
Как сообщила адвокат Ровшана Рагимова, суд удовлетворил ходатайство и представление и постановил продлить срок ареста журналистки еще на 22 дня – до 20 июня. Таким образом, общий срок досудебного заключения Абсаламовой достигнет 6 месяцев 21 дня, добавила адвокат.
Журналистка выразила протест против необоснованного продления срока ее ареста. Она указала, что после ареста в отношении нее серьезных следственных действий не проводилось. Была назначена только почерковедческая экспертиза и ее заключение уже готово. Поэтому дальнейшее содержание под стражей даже не имеет формальных оснований.
Защита также указала на отсутствие правовых оснований для содержания журналистки под стражей.
На решение суда будет подана апелляция, отметила адвокат Рагимова.
По ее словам, журналистка также пожаловалась на условия содержания в здании суда.
«Каждый раз в здании суда Наргиз Абсаламова в ожидании заседания много часов содержат в маленькой, темной, сильно прокуренной комнате, что вызывает у нее дискомфорт. На это мы подадим отдельную жалобу в соответствующие органы», - отметила адвокат.
Напомним, что с 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения и связали уголовное делу с журналистскими расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.
Политика
-
- 25 май 2024, 20:29
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева помилованы 154 осужденных. Из них 63 освобождены от наказания в виде лишения свободы, 52 – срок оставшегося тюремного наказания сокращен наполовину. При этом, ни один политзаключенный не оказался в списке помилованных.
-
- 25 май 2024, 13:36
На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием политических и гуманитарных отношений, сотрудничеством в энергетической области, сферах культуры, информационно-коммуникационных технологий, транспорта и др.
-
«США ценят двусторонние отношения с Азербайджанской Республикой. За более чем 30 лет наших дипломатических отношений, мы построили партнерство, основанное на общих интересах, включая энергетическую и региональную безопасность, борьбу с терроризмом. Обе страны сражались плечом к плечу в Афганистане и развивая Южный газовый коридора вместе противостояли вызовам региональной энергетической безопасности», - говорится в послании.
-
Недавние беспорядки в Новой Каледонии вызвали осуждение со стороны Парижа, поскольку французские власти обвиняют Азербайджан во вмешательстве в дела региона. Однако аналитики предполагают, что Китай может, в конечном счете, пожинать плоды беспорядков, извлекая выгоду из потенциальной дестабилизации французского влияния в этом регионе. Фредерик Грар, старший научный сотрудник Азиатской программы Европейского совета по международным отношениям, исследует эту динамику в своей статье "Восстание в раю", опубликованной в журнале "Международная политика и общество" (IPG).
Написать отзыв