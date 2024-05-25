Суд продлил срок ареста журналистки Н.Абсаламовой еще на 22 дня

В Хатаинском районном суде Баку 25 мая состоялось рассмотрение ходатайства и представления следственного органа о продлении срока предварительного заключения журналистки Наргиз Абсаламовой, арестованной по делу Abzas Media.

Как сообщила адвокат Ровшана Рагимова, суд удовлетворил ходатайство и представление и постановил продлить срок ареста журналистки еще на 22 дня – до 20 июня. Таким образом, общий срок досудебного заключения Абсаламовой достигнет 6 месяцев 21 дня, добавила адвокат.

Журналистка выразила протест против необоснованного продления срока ее ареста. Она указала, что после ареста в отношении нее серьезных следственных действий не проводилось. Была назначена только почерковедческая экспертиза и ее заключение уже готово. Поэтому дальнейшее содержание под стражей даже не имеет формальных оснований.

Защита также указала на отсутствие правовых оснований для содержания журналистки под стражей.

На решение суда будет подана апелляция, отметила адвокат Рагимова.

По ее словам, журналистка также пожаловалась на условия содержания в здании суда.

«Каждый раз в здании суда Наргиз Абсаламова в ожидании заседания много часов содержат в маленькой, темной, сильно прокуренной комнате, что вызывает у нее дискомфорт. На это мы подадим отдельную жалобу в соответствующие органы», - отметила адвокат.

Напомним, что с 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения и связали уголовное делу с журналистскими расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.