Ни один политзаключенный не помилован - правозащитники
Ни один политзаключенный не помилован - правозащитники
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева помилованы 154 осужденных. Из них 63 освобождены от наказания в виде лишения свободы, 52 – срок оставшегося тюремного наказания сокращен наполовину. При этом, ни один политзаключенный не оказался в списке помилованных.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая подписал распоряжение о помиловании 154 осужденных.
Согласно документу, 63 осужденных освобождаются от наказания в виде лишения свободы. Еще 52 заключенным оставшаяся часть тюремного наказания сокращена наполовину.
1 осужденный освобожден от отсроченного наказания.
28 человек освобождены от наказания в виде ограничения свободы. Троим лицам оставшаяся часть такого наказания сокращена наполовину.
2 осужденных освобождены от исправительных работ, 4 – штрафов.
С 1 человека снята судимость.
Среди помилованных 8 иностранцев, в том числе 5 граждан Афганистана, 2 – Турции, 1 – России.
Глава Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу комментируя Turan распоряжение президента отметила, что «акты помилования всегда положительный шаг».
«Ибо люди выходят с мест заключения, возвращаются к семьям», - сказала Джафароглу.
Вместе с тем, она выразила сожаление в том, что в списках помилованных не оказались осужденные к тюремному заключению журналисты и активисты.
«Из нашего списка также никто не попал в помилование. Это очень огорчает», - сказала правозащитница.
Она считает необходимым изменения в составе комиссии по вопросам помилования, которая готовит предложения к помилованию.
Исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров также указал на отсутствие в списке помилованных политзаключенных.
«Конечно, я не ожидал, что около 300 лиц, признанных местными и международными организациями политзаключенными будут освобождены. Однако были определенные надежды, что власти могут пойти на некоторые смягчения после продолжительной критики международных правозащитных организаций, мировых центров силы, призывов США и ЕС, решений Совета Европы. К сожалению, этого не произошло», - сказал Сафаров.
Он обратил внимание на то, что в прошлом власти каждый раз включали в число помилованных хотя бы нескольких политзаключенных.
«Это единственное помилование за последние 30 лет, когда не освобожден не один из политзаключенных. Это месседж властей, что они ужесточают внутреннюю политику и считают права человека своим внутренним делом, в которую не намерены терпеть международного вмешательства», - сказал правозащитник.
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