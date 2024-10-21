Президентские выборы и референдум в Молдове

Президентские выборы и референдум в Молдове

В Молдове 20 октября прошли президентские выборы, а также референдум о вступлении в ЕС, действующий президент страны Майя Санду заявила, что выборы столкнулись с "беспрецедентным" вмешательством извне, намекая на Россию.

После обработки 98% бюллетеней, Майя Санду лидирует в первом туре с результатом 41,86% голосов. За ее соперника, пророссийского кандидата Александра Стояногло проголосовали 26,32%.

Учитывая результаты в стране, состоится второй тур президентских выборов, ибо никто не набрал более половины голосов. Второй тур пройдет 3 ноября.

Что касается голосования о вступлении Молдовы в Евросоюз, то по последним данным, число сторонников Евроинтеграции чуть превысило 50%, а противников – 49%.