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(18 минут назад)
Президентские выборы и референдум в Молдове

Президентские выборы и референдум в Молдове

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президентские выборы и референдум в Молдове

В Молдове 20 октября прошли президентские выборы, а также референдум о вступлении в ЕС, действующий президент страны Майя Санду заявила, что выборы столкнулись с "беспрецедентным" вмешательством извне, намекая на Россию.

После обработки 98% бюллетеней, Майя Санду лидирует в первом туре с результатом 41,86% голосов. За ее соперника, пророссийского кандидата Александра Стояногло проголосовали 26,32%.

Учитывая результаты в стране, состоится второй тур президентских выборов, ибо  никто не набрал более половины голосов. Второй тур пройдет  3 ноября.

Что касается голосования о вступлении Молдовы в Евросоюз, то по последним данным, число сторонников Евроинтеграции чуть превысило 50%, а противников – 49%.

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