Джо Байден
Джо Байден призвал Ильхама Алиева продемонстрировать реальную приверженность миру
«Я доволен постоянным прогрессом, достигнутым вашей страной и Арменией на пути к заключению мирного соглашения, которое послужит нормализации отношений между двумя странами. Хочу заверить вас, что Соединенные Штаты готовы поддержать достижение прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который, наконец, положить конец многовековому конфликту», - говорится в письме президента США Джо Байдена, которое было вручено 21 октября президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
«Помимо обеспечения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, мирное соглашение преобразует весь регион, обеспечивая рост торговли, инвестиций и связей между Европой и Центральной Азией.
Поскольку внимание всего мира приковано к Баку на COP29, у вас есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру. Как вы знаете, доработка несогласованных пунктов мирного соглашения потребует творчества и компромисса с обеих сторон. Но я уверен, что вы и дальше будете пользоваться этой возможностью. Я приглашаю вас завершить подписание соглашения в этом году.
Я хочу выразить свою готовность поддержать этот вопрос. Моя администрация готова предпринять смелые инициативы, чтобы проложить путь к миру. Мой специальный помощник, генеральный директор по Европе Майкл Карпентер хотел бы проинформировать вас о некоторых шагах, которые мы готовы предпринять, и узнать вашу позицию по переговорам с Арменией.
Я надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы наметить новый курс для региона, направленный на взаимное процветание и общее благо», - отмечено в послании президента США.
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Ruslan
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За нашей властью видны уши Кремля так что что скажет Кремль а именно Путин так и будет...