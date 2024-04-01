Проблема доступа агентства Туран к качественному интернет решена
Проблема доступа агентства Туран к качественному интернет решена
С 27 марта государственным провайдером Бакинтернет восстановлен стабильный трафик интернет для Информационного агентства Туран. Проблема с трафиком возникла в начале февраля и долго не решались, несмотря на регулярный обращения Туран. 19 марта агентство вынуждено было обратиться к министру цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашаду Набиеву за помощью.
Сегодня агентство Туран выразило министру благодарность в связи с устранением проблемы:
Уважаемый господин Рашад Набиев,
19 марта я обратился к Вам по поводу значительных сбоев в подключении к Интернету. Я рад сообщить Вам, что 27 марта ООО Aztelecom и провайдер Bakinternet успешно устранили проблему, восстановив стабильный трафик. Я выражаю свою благодарность за Ваше внимание к этому вопросу.
Однако я считаю своим долгом обратить внимание на сохраняющуюся обеспокоенность. В принципе, мне не следовало бы прибегать к Вашему вмешательству. Ответственность за решение подобных вопросов лежит на организациях и лицах, непосредственно подотчетных потребителям и действующих в рамках соглашений об оказании услуг и нормативно-правовой базы. Ситуация, в которой оказалось агентство Туран свидетельствует о наличии системной проблемы, которая требует более тщательного изучения и принятия упреждающих мер для предотвращения ее повторения.
Я верю, что Ваше руководство приведет нас к будущему, в котором подобные неудобства будут сведены к минимуму, а все граждане смогут пользоваться надежным и бесперебойным доступом в Интернет. Желаю успеха Вашим начинаниям.
С уважением, Мехман Алиев, директор
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1 отзыв
Ruslan
2024-04-01
Возьмем в пример Германию в Швецию Голландию Бельгию Швейцарию итд я не могу представить что такое возможно в этих странах чтоб информационное агенство жаловолось из за интернета в министерство это показывает насколько мы отстали от мира...Надо создать отдельное министерство связи космоса цифрового it развития от транспорта это совсем разные направления где транспорт где связь...