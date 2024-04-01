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(3 минуты назад)
Проблема доступа агентства Туран к качественному интернет решена

Проблема доступа агентства Туран к качественному интернет решена

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Проблема доступа агентства Туран к качественному интернет решена

С 27 марта государственным провайдером Бакинтернет восстановлен стабильный трафик интернет для Информационного агентства Туран. Проблема с трафиком возникла в начале февраля и долго не решались, несмотря  на регулярный обращения Туран. 19 марта агентство вынуждено было обратиться к министру       цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашаду Набиеву  за помощью.

Сегодня  агентство Туран выразило министру благодарность в связи с устранением проблемы:

Уважаемый господин Рашад Набиев,

19 марта я обратился к Вам по поводу значительных сбоев в подключении к Интернету. Я рад сообщить Вам, что 27 марта ООО Aztelecom и провайдер Bakinternet успешно устранили проблему, восстановив стабильный трафик. Я выражаю свою благодарность за Ваше внимание к этому вопросу.

Однако я считаю своим долгом обратить внимание на сохраняющуюся обеспокоенность. В принципе, мне не следовало бы прибегать к Вашему вмешательству. Ответственность за решение подобных вопросов лежит на организациях и лицах, непосредственно подотчетных потребителям и действующих в рамках соглашений об оказании услуг и нормативно-правовой базы. Ситуация, в которой оказалось  агентство Туран  свидетельствует о наличии системной проблемы, которая требует более тщательного изучения и принятия упреждающих мер для предотвращения ее повторения.

Я верю, что Ваше руководство приведет нас к будущему, в котором подобные неудобства будут сведены к минимуму, а все граждане смогут пользоваться надежным и бесперебойным доступом в Интернет. Желаю  успеха Вашим начинаниям.

С уважением, Мехман Алиев, директор

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-04-01

    Возьмем в пример Германию в Швецию Голландию Бельгию Швейцарию итд я не могу представить что такое возможно в этих странах чтоб информационное агенство жаловолось из за интернета в министерство это показывает насколько мы отстали от мира...Надо создать отдельное министерство связи космоса цифрового it развития от транспорта это совсем разные направления где транспорт где связь...

    Cavab ver

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