«Проблема в Азербайджане связана не с законами, а с их применением» - Марк Комина

Судебные слушания по делу экс-депутата парламента Азербайджана, предпринимателя Гусейна Абдуллаева в четверг были отложены по техническим причинам. Из-за серьезных проблем со здоровьем Абдуллаев участвует на процессе «удаленно», однако сегодня видеосвязь суда с СИЗО наладить не удалось, и слушания перенесли на 31 октября.

Прибывший в Баку для участия на процессе его зарубежный консультант Марк Комина прокомментировал агентству Turan дело против экс-депутата. Законодательство Азербайджана запрещает адвокатскую деятельность в стране иностранных юристов, поэтому Комина выступает в качества общественного защитника.

Он назвал обвинения против Абдуллаеве бездоказательными. «В этом судебном процессе, как и в предыдущем, который в 2019 году приговорил его на 6 лет тюрьмы, обвинения не были доказаны. Мой клиент всегда платил налоги и соблюдал закон», - отметил Комина.

Он назвал дело против Абдуллаева «политическим». «Первое уголовное дело против Абдуллаева было возбуждено в 2013 году. Это случилось через день после его публичной критики правительства Азербайджана. В данном случае, уголовное преследование стало инструментом политического наказания.

Что касается новых уголовных обвинений, то дело было возбуждено за 45 дней до завершения 6 летнего тюремного заключения, когда Абдуллаев должен был выйти на свободу.

В государстве, где есть верховенство закона, подобное немыслимо. В правовом государстве запрещено осуждение человека дважды по одним и тем же фактам. Все это подтверждает, что власти просто не хотят, чтобы Гусейн Абдуллаев вышел на свободу и вернулся в Германию, где имеет политическое убежище», - сказал юрист.

Он все же надеется на скорое освобождение Абдуллаева, поскольку «этот вопрос в интересах обоих сторон», ибо этот случай портит имидж Азербайджана.

«Дело в том, что правовая база Азербайджана, возможно, неидеальна, но она уже прочно укоренилась в западной демократической традиции. И Азербайджан подписал самые важные международные конвенции по правам человека. Но Азербайджан недостаточно четко их соблюдает», - продолжил Комина.

Абдуллаев был незаконно похищен в апреле в 2018 года в Турции и доставлен в Азербайджане, вопреки предоставленному ему Германией статусу политического беженеца.

«В 2020 году ООН назвала незаконной эту экстрадицию, осудил Турцию и Азербайджан и потребовала немедленного освобождения Абдуллаева. В декабре 2022 года в своем докладе о правах человека правительство Германии напомнило Азербайджану о его обязательстве освободить моего клиента. Отказываясь сделать это, Азербайджан упускает возможность продемонстрировать искренность своих усилий в выполнении своих международных обязательств», - подчеркнул Комина.

Он также выразил беспокойство за здоровье Абдуллаева. «Мы очень обеспокоены. Его здоровье за последние месяцы резко ухудшилось. В любой западной стране его давно бы отпустили для проведения операции и лечения», - отметил Комина.

На вопрос , - виделся ли Комина с Абдуллаевым,? -он ответил отрицательно. «Законы Азербайджана разрешают заключенному принимать родственников, даже из-за рубежа. Но мне никогда не разрешали с ним встречаться. Даже его международному адвокату Джареду Дженсеру было отказано во встрече с ним.

Это еще один пример того, что проблема не в законах, а в их применении. Гусейн Абдуллаев должен быть немедленно освобожден», - резюмировал юрист.

*Гусейн Абдуллаев в 90-х годах занимал ведущие позиции в бизнесе с нефтепродуктами, подконтрольные ему группы молодчиков помогали властям разгонять протесты оппозиции.

B 2013 году он эмигрировал из Азербайджана после ссыоры с властями. Спустя некоторое время против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов. 22 апреля 2018 года Абдуллаев был задержан в Турции, куда прибыл из Германии и экстрадирован в Азербайджан.

В Баку его осудили на 6 лет за экономические преступления. Когда тюремный срок почти завершился,его вобивнили по статье 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем) УК по которой ему инкриминируется «отмывание» 5,5 млн манат (около 3 млн евро).