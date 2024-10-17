Washington Post критикует, принимающий COP29 Азербайджан, за нарушения прав человека

Во вторник газета Washington Post опубликовала резкую редакционную статью, в которой утверждается, что предстоящая климатическая конференция COP29 непреднамеренно укрепляет деспотичный режим в Азербайджане.

Недавний совместный отчет Human Rights Watch и Freedom Now отмечает всплеск политических репрессий в Азербайджане в месяцы предшествующие климатическому саммиту. В отчете подробно описывается арест десятков лиц по политически мотивированным и необоснованным уголовным обвинениям, что увеличило число политических заключенных со 122 в декабре 2021 года до как минимум 303 к июню этого года.

В редакционной статье говорится о деле Губада Ибадоглу, известного экономиста, задержанного в июле 2023 года по сфабрикованным обвинениям в экстремистской деятельности и фальшивомонетничестве. Ибадоглу разоблачил ненадлежащее управление нефтяным богатством Азербайджана президентом Ильхамом Алиевым. Хотя 22 апреля его перевели под домашний арест, он остается под постоянным наблюдением. Предварительное расследование по делу приостановлено, но ему грозит повторный арест, и ему запрещено покидать страну, несмотря на то, что он страдает от серьезного сердечного заболевания,требующего лечения за рубежом..

Еще одним важным моментом является задержание Анара Мамедли, опытного активиста и лидера Центра мониторинга выборов и обучения демократии. Мамедли, один из основателей Инициативы по климатическому правосудию, был взят под стражу в Баку в апреле и обвинен в контрабанде валюты — распространенном обвинении, выдвигаемом против активистов гражданского общества. Задержание Мамедли, ранее находившегося в заключении в течении двух с половиной лет, расценивается Европейским судом по правам человека как попытка зположить конец наблюдению им за выборами. Несмотря на попытки Мамедли зарегистрировать свои неправительственные организации, правительство Азербайджана последовательно отказывает ему в юридическом признании.

В докладе также критикуется нетерпимость президента Алиева к политической оппозиции. Алиев возбудил уголовное дело против председателя оппозиционной Партии Народного Фронта Али Керимли по необоснованным обвинениям в клевете и оскорблении. Судебный процесс по этому делу неоднократно откладывался. Вероятно он продлится и после окончания климатической конференции. Кроме того, правительство усилило репрессии против независимых СМИ: в настоящее время в тюрьме находятся 18 работников СМИ.

В редакционной статье Washington Post утверждается, что, хотя борьба с глобальным потеплением является всеобщим императивом, требующим коллективных действий, проведение крупных климатических конференций в авторитарных государствах, таких как Азербайджан, подрывает легитимность таких собраний. В публикации предполагается, что выбор постоянной принимающей страны с надежной экологической репутацией и демократическими ценностями, такой как Коста-Рика, может помочь положить конец циклу поддержки режимов с сомнительной репутацией в области прав человека.