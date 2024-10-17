Фазиль Гасымов подвергся физическому давлению в тюремном госпитале

Проводящий 127-е сутки голодовку в заключении экономист Фазиль Гасымов 16 октября подвергся физическому давлению со стороны персонала Лечебного учреждения пенитенциарной службы.

Это произошло после встречи Гасымова со своим адвокатом Тельманом Гасымовым. По словам близких, сотрудники учреждения, отобрали у Гасымова трость и толкнули его, в результате, он упал. Когда он рассказал об этом своим родным по телефону, разговор прервали на 35-й секунде. Родные сильно обеспокоены за его состояние.

*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиков правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.

В заключении он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста.