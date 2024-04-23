Процесс демаркации границ должен повысить доверие сторон друг другу - Пашинян

Армения не собирается воевать за Карабах, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью британским журналистам.

«Хочу сказать, что Армения не собирается воевать за Карабах. Мы не имеем никаких амбиций за пределами международно признанных границ и надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Армении будет восстановлена», - сказал он.

Пашинян выразил надежду, что уже достигнутые договоренности увеличат веру в мир в Армении и в Азербайджане, хотя сейчас существует глубокое недоверие.

Что касается закупок вооружений Пашинян заявил, что Ереван закупает исключительно оборонительное вооружение и расходы страны на оборону значительно меньше, чем у Азербайджана.

«Мы закупаем исключительно оборонительное вооружение. При этом наши расходы на оборону составляют всего лишь 15-20% суммы, которую тратит Азербайджан. Мы предложили Азербайджану ввести контроль над вооружениями, зеркальный отвод войск и пакт о ненападении. Наши предложения остаются в силе и могли бы стабилизировать ситуацию, особенно с учетом того, что мы опираемся на Алматинскую декларацию в основе наших взаимоотношений», - сказал он.

Премьер-министр также заявил, что на Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нельзя положиться.

«Если мы опираемся на организацию, на которую не стоит полагаться, то не только мы, но и другие не могут полагаться на нее. Армянское общество спрашивает нас, почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. И если честно, у меня нет ответа на этот вопрос», - сказал Пашинян.