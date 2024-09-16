Прокурор предложил приговорить Назима Бейдемирли к 9 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу предпринимателя, бывшего депутата Милли Меджлиса Назима Бейдемирли 16 сентября гособвинитель предложил завершить судебное следствие.

Однако несмотря на возражение Бейдемирли, судья занял сторону прокурора.

Гособвинитель предложил приговорить Бейдемирли к 9 годам лишения свободы.

Бейдемирли сказал, что отказывается от защиты и дело не в адвокате Агbле Лайыдже.

«Я просто отказываюсь от всякой защиты», - сказал обвиняемый.

Однако судья указал ему, что согласно законодательству, обвиняемый не может оставаться без защиты.

Следующее заседание суда назначено на 30 сентября.

*Н. Байдемирли был задержан 4 июля 2023 г. Управлением по борьбе с оргпреступностью МВД по обвинению в нарушении ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК.

На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца. Байдемирли отверг обвинение, назвал его сфабрикованным. По его словам, истинная причина ареста – поддержка им протестов жителей села Сёюдлю Гедабейского района против загрязнения окружающей среды.

1 сентября в отношении Байдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК. По словам адвоката, это обвинение основано на том, что якобы Байдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у кого-то деньги. Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным.

