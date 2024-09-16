На чем сосредоточена внутренняя политика Азербайджана?

В Азербайджане недавно завершился очередной тур выборов. Завершились внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся 1 сентября. Это были вторые внеочередные выборы за год, после досрочных президентских выборов в феврале этого года.

Выборы прошли без особого ажиотажа, с низкой явкой избирателей и без выдающихся предвыборных кампаний кандидатов. После выборов лидеры нескольких партий объявили о своей отставке в знак протеста.

Зачем нужны были такие выборы? Чего пытается добиться правительство Азербайджана, проводя эти выборы, особенно в преддверии COP29, которая пройдет в Азербайджане, одновременно увеличивая число политзаключенных?

Эти и другие вопросы обсудил в программе «Сложный вопрос» политический обозреватель Зардушт Ализаде.

По его словам, в Азербайджане во внутренней политике есть только один игрок — правительство. Никакой другой стороны, никакого другого игрока нет — население в лице партий и общества, по сути, не существует, поскольку их весовые категории сильно различаются.

Ализаде отметил, что причина, по которой власти Азербайджана не прислушиваются к мнению международного сообщества, заключается в осознании его двуличности, коррумпированности и склонности к предательству.

Он указал на то, что международное сообщество, организации и законодатели мало понимают Азербайджан. Они не знают, есть ли у азербайджанского народа демократические права и есть ли в азербайджанском парламенте истинные представители народа. Зарубежные страны безразличны к азербайджанскому народу, а Азербайджан занимает около 100-го или даже 150-го места в списке приоритетов мировой политики.

Более того, азербайджанская общественность знает, что международные организации лицемерны, лживы и неспособны быть объективными.

Поэтому на их мнение никто не обращает внимания. Двадцать пять лет карабахской эпопеи показали, что западные организации предвзяты.

На вопрос, почему в Азербайджане проводятся выборы, эксперт отметил, что Азербайджан объявил себя республикой, а не султанатом, и поэтому необходимо соблюдать формальности.

Эксперт также заявил, что если бы азербайджанский народ действительно хотел изменить ситуацию, он бы принял участие в выборах, а не проявил бы равнодушие.

«В парламентских выборах приняли участие всего около 14% имеющих право голоса избирателей», — подчеркнул Ализаде.