Блинкен обсудил с Алиевым мирный процесс, COP29 и права человека (ОБНОВЛЕНО)
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подтвердил важность прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Блинкен "приветствовал недавний прогресс между сторонами, включая соглашение о демаркации границы", - говорится в сообщении Государственного департамента.
Блинкен также отметил важность двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном и подчеркнул приверженность США успеху COP 29 в Баку в ноябре этого года, сказал пресс-секретаря Государственного департамента Мэтью Миллер.
"Секретарь и президент Алиев обсудили региональное и двустороннее сотрудничество, включая важность соблюдения Азербайджаном международных обязательств в области прав человека", - отметил Миллер.
Призыв Блинкена к Баку последовал через несколько дней после того, как он поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где главный дипломат США также подтвердил важность прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном.
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В свою очередь, пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев назвал условием для заключени мира «прекращение территориальных претензий к Азербайджану в конституции Армении и других законодательных актах, и прекращение деятельности Минской группы ОБСЕ».
По его словам, «в регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве».
Касаясь делимитации границ, Ильхам Алиев отметил положительные результаты, достигнутые на двусторонней основе и сказал, что этот процесс будет продолжен.
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