  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear18.20 C
  • Вторник, 17 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Блинкен обсудил с Алиевым мирный процесс, COP29 и права человека (ОБНОВЛЕНО)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подтвердил важность прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. 

Блинкен "приветствовал недавний прогресс между сторонами, включая соглашение о демаркации границы", - говорится в сообщении Государственного департамента. 

Блинкен также отметил важность двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном и подчеркнул приверженность США успеху COP 29 в Баку в ноябре этого года, сказал пресс-секретаря Государственного департамента Мэтью Миллер.

"Секретарь и президент Алиев обсудили  региональное и двустороннее сотрудничество, включая важность соблюдения Азербайджаном международных обязательств в области прав человека", - отметил Миллер. 

Призыв Блинкена к Баку последовал через несколько дней после того, как он поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где главный дипломат США также подтвердил важность прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном.  

* * *

В свою очередь, пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев назвал условием для заключени мира «прекращение территориальных претензий к Азербайджану в конституции Армении и других законодательных актах, и  прекращение деятельности Минской группы ОБСЕ».

По его словам, «в регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве».

Касаясь делимитации границ, Ильхам Алиев отметил положительные результаты, достигнутые на двусторонней основе и сказал, что этот процесс будет продолжен.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей