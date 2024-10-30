Прокурор запросил для общественного активиста лишения свободы на 7,5 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Кямрана Мухтарова завершилось судебное следствие по делу активиста Зяка Мирагаева. Прокурор предложил признать активиста виновным по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК и приговорить его к 7,5 годам лишения свободы, сообщил адвокат активиста Эльчин Садыгов.

Активист отверг обвинения. Защита также указала на отсутствие доказательств вины Мирагаева и просила суд оправдать его. Мирагаев попросил время для подготовки к заключительному выступлению. Суд назначил следующее заседание на 4 ноября.

Напомним, что Мирагаев был задержан 11 октября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Сабаильский районный суд арестовал его на 4 месяца и с тех пор сроки ареста продлевались.

Мирагаев не признал себя виновным. В суде он сказал, что его увезли из дома и наркотики ему в карман подложили сотрудники полиции.

Близкие Мирагаева связывают арест активиста, с его открытым письмом, в котором он критиковал руководство МВД. В МВД назвали эти утверждения «необоснованными и субъективными».