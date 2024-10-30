Украина и США обсудили помощь в сфере безопасности и участие Северной Кореи в войне
Украина и США обсудили помощь в сфере безопасности и участие Северной Кореи в войне
Главный помощник президента Украины и высокопоставленные должностные лица администрации Байдена во вторник в Вашингтоне обсудили помощь США Украине и предполагаемое участие Северной Кореи в войне России против Киева, сообщает американский корреспондент TURAN.
«Санкции против России и усиление давления на союзников Москвы имеют решающее значение», — заявил глава администрации президента Зеленского Андрей Ермак после встречи с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.
«Мы обсудили План победы Украины, реализацию Формулы мира, ситуацию на линии фронта, вооружение и северокорейских солдат, которых Россия готовит к войне», — добавил он.
Визит состоялся на фоне сообщений, что Вашингтон не будет вводить ограничений на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея присоединится к войне.
Вашингтон, и представители НАТО подтвердили во вторник, что северокорейские военные уже расположились в Курской области России.
«Я обеспокоен», — сказал президент Джо Байден журналистам во вторник, отвечая на вопрос о северокорейских войсках в Курске. На вопрос должны ли украинцы нанести ответный удар, Байден ответил: «Если они перейдут на территорию Украины, то да».
Во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном Ермак обсудил военную и экономическую помощь США, сообщил Госдепартамент.
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