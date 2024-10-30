Украина и США обсудили помощь в сфере безопасности и участие Северной Кореи в войне

Украина и США обсудили помощь в сфере безопасности и участие Северной Кореи в войне

Главный помощник президента Украины и высокопоставленные должностные лица администрации Байдена во вторник в Вашингтоне обсудили помощь США Украине и предполагаемое участие Северной Кореи в войне России против Киева, сообщает американский корреспондент TURAN.

«Санкции против России и усиление давления на союзников Москвы имеют решающее значение», — заявил глава администрации президента Зеленского Андрей Ермак после встречи с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

«Мы обсудили План победы Украины, реализацию Формулы мира, ситуацию на линии фронта, вооружение и северокорейских солдат, которых Россия готовит к войне», — добавил он.

Визит состоялся на фоне сообщений, что Вашингтон не будет вводить ограничений на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея присоединится к войне.

Вашингтон, и представители НАТО подтвердили во вторник, что северокорейские военные уже расположились в Курской области России.

«Я обеспокоен», — сказал президент Джо Байден журналистам во вторник, отвечая на вопрос о северокорейских войсках в Курске. На вопрос должны ли украинцы нанести ответный удар, Байден ответил: «Если они перейдут на территорию Украины, то да».

Во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном Ермак обсудил военную и экономическую помощь США, сообщил Госдепартамент.