Проводящий голодовку 78-е сутки Ф.Гасымов жалуется на давление, оказываемое конвоирами

Проводящий 78-е сутки голодовку Ф.Гасымов пожаловался на давление на него со стороны конвоиров

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 29 августа было продолжено подготовительное заседание по делу, находящегося в заключении и проводящего голодовку 78-е сутки, экономиста Фазиля Гасымова.

На заседании Гасымов потребовал вернуть ему текст ходатайства, который у него отобрали сотрудники охраны, когда везли арестованного в суд.

Один из охранников отказался возвратить письменный документ, сказав суду, что Пенитенциарная служба обязана «гарантировать доставку обвиняемого, а не ходатайства».

Далее адвокат подал запрос о привлечении к процессу в качестве свидетеля - экономиста Губада Ибадоглу. Судья оставил рассмотрение этого ходатайства на последующий этап разбирательства.

Гасымов заявил о своей невиновности и политически мотивированном преследовании. Также он потребовал прекратить давление на него. В частности, экономист заявил, что его везли в суд в очень тесном в автозаке в, надетых на сведенные за спиной кисти рук наручниках. Экономист также сообщил, что в ходе следствия ему угрожали репрессиями его семьи. Он подчеркнул, что оговорил Губада Ибадоглу под воздействием психотропных препаратов, и просил исключить из материалов дела эти показания. Также он потребовал приобщить к материалам дела его показания, данные 27 сентября 2023 года, которых почему-то не оказалось в деле.

Гасымов попросил перевести его под домашний арест, объяснив, что продолжает голодовку, в том числе и из опасений повторного применения психотропного вещества. Гасымов также просил обеспечить ему конфиденциальное общение с адвокатом, так как его переписка с защитником подвергается перлюстрации и цензуре, а общение с адвокатом прослушивается.

Судья отклонил просьбу об изменении меры пресечения. По поводу конфиденциального общения с адвокатами судья предложил защитникам обращаться в Пенитенциарную службу. Остальные ходатайства были оставлены без рассмотрения. Следующее заседание суда назначено на 19 сентября.

* Фазиль Гасымов был задержан в Турции 7 августа 2023 г. и доставлен в Азербайджан и обвинен по ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег в составе организованной группы) УК.

Следствие утверждает, что это он передал фальшивые деньги оппозиционному политику Губаду Ибадоглу, позже арестованному.

Недавно Гасымов в своем обращении к генеральному прокурору, омбудсмену, местной и международной общественности заявил, что дал эти показания под пытками. Он отказался от этих показаний, заявив, что не передавал Ибадоглу фальшивых денег, никогда с ним не вел обсуждения на темы FETO (движение проповедника Фетхулла Гюлена, признано в Турции террористической организацией).

С 14 июня Гасымов проводит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования и пыток в начале следствия.