Рабочий визит главы МИД Азербайджана в Узбекистан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 14 апреля отбыл с рабочим визитом в Узбекистан.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов в качестве почетного гостя примет участие на второй министерской встрече Стратегического диалога между Советом сотрудничества Персидского залива и странами Центральной Азии.

Запланированы также двусторонние встречи азербайджанского министра.