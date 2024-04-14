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(2 часа назад)
Рабочий визит главы МИД Азербайджана в Узбекистан
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Рабочий визит главы МИД Азербайджана в Узбекистан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 14 апреля отбыл с рабочим визитом в Узбекистан.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов в качестве почетного гостя примет участие на второй министерской встрече Стратегического диалога между Советом сотрудничества Персидского залива и странами Центральной Азии.

Запланированы также двусторонние встречи азербайджанского министра.

 

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