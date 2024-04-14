Азербайджан и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Азербайджан и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

В рамках официального визита в Иорданию Гасанов посетил также Учебный центр специальных операций короля Абдуллы II и встретился с командующим Королевскими Военно-воздушными силами Иордании Мохаммедом Хьясатом.

Министр обороны Азербайджана был принят королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном.

Гасанов передал королю Иордании приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева на климатическую конференцию COP29 в Баку.