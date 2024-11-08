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(58 минут назад)
ResPlatforma призвала участников COP29  потребовать освобождения политзаключенных в Азербайджане

ResPlatforma призвала участников COP29  потребовать освобождения политзаключенных в Азербайджане

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ResPlatforma призвала участников COP29  потребовать освобождения политзаключенных в Азербайджане

Платформа III Республики  (ResPlatforma) выступила с заявлением в связи с проведением в Баку COP29.

ResPlatforma подчеркивает, что является единственной организацией на политической сцене страны имеющей «зеленую повестку» и указывает на неразрывного единства вопросов прав человека с уменьшением вреда климатических изменений.

Начиная с 2023 г. ситуация с правами человека в Азербайджане резко ухудшилась, власти развернули против оппозиции, гражданского общества и критических медиа репрессии. Аресты не обошли стороной и ResPlatforma, в частности арестованы ее спикер Акиф Гурбанов и член правления Руслан Иззятли. Они содержатся под арестом по политически мотивированному делу с марта 2024 г.

ResPlatforma просит участников  COP29 открыто осудить положение дел в Азербайджане в области прав человека и потребовать немедленного освобождения жертв репрессий, включая Гурбанова и Иззетли и полного восстановления из прав. Также содержится призыв посетить в местах содержания арестованных по политическим мотивам лиц.

*ResPlatforma — политическое движение, основанное 7 декабря 2023 года политиками, объединившимися вокруг идей децентрализации демократии и верховенства закона, и направленное на содействие гражданскому участию.

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