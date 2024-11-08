Суд оставил Ульви Гасанлы под стражей

В Хатаинском районном суде Баку 7 ноября состоялось рассмотрение ходатайства о переводе директора здания Abzas Media Ульви Гасанлы под домашний арест.

Слушания состоялись после рабочего дня в 19.15, сообщила адвокат Зибейда Садыгова. Это произошло из-за отказа Гасанлы участвовать в процессу он-лайн и он настоял на присутствии на процессе.

Суд не поставил об этом в известность адвоката, она не смогла приехать на процесс и участвовала в он-лайн форме.

Садыгова указала на неправомерность рассмотрения ходатайств о переводе под домашний арест в он-лайн форме. «Обвиняемый должен лично участвовать в процессе, и если ходатайство будет удовлетворено, его должна сразу освободить. Значит, суд не проводя заседание в он лайн форме заведомо принимает решение об отказе в ходатайства», - сказала адвокат. Она отметила, что в последнее время арестованных по делу Abzas Media не привозят в суды.

Гасанлы тавкже выразил протест, что фигурантам дела вначале говорят, что завтра их повезут в суд, а потом это не происходит.

Что касается ходатайства о переводе под домашний арест, то оно обосновано тем, что следствие уже завершилось и адвокат и сам Гасанлы ознакомились с материалами дела.

С другой стороны, Гасанлы имеет постоянное место проживания в Баку, он не считает себя виновным и потому не собирается скрываться. Однако суд не удовлетворил ходатайство и защита подаст апелляцию.

Накануне были отклонены также ходатайства о переводе под домашний арест и других фигурантов этого дела: Севиндж Вагифгызы и Эльнары Гасымовой.

* Ульви Гасанлы один из шести журналистов арестованных в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. «по делу Abzas Media». Впоследствии по этому делу был арестован экономист Фарид Мехрализаде.

Изначально всех обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору).

Однако 16-19 августа последовало ужесточение - выдвинуто обвинение по ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); а также 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения.