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(5 часов назад)
Россия расширит автомобильную дорогу до границы с Азербайджаном

Россия расширит автомобильную дорогу до границы с Азербайджаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Россия расширит автомобильную дорогу до границы с Азербайджаном

Автомобильная дорога федерального значения Р-217 "Кавказ" будет расширена до четырех полос к 2030 году,  сообщил начальник управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Лукашук.

Эта дорога входит  в международный транспортный коридор "Север - Юг", который соединяет Россию с Азербайджаном и Ираном.

До 2030 года вся трасса Р-217 будет расширена до четырех полос, сказал Лукашук на пресс-конференции.

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