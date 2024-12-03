Россия расширит автомобильную дорогу до границы с Азербайджаном

Россия расширит автомобильную дорогу до границы с Азербайджаном

Автомобильная дорога федерального значения Р-217 "Кавказ" будет расширена до четырех полос к 2030 году, сообщил начальник управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Лукашук.

Эта дорога входит в международный транспортный коридор "Север - Юг", который соединяет Россию с Азербайджаном и Ираном.

До 2030 года вся трасса Р-217 будет расширена до четырех полос, сказал Лукашук на пресс-конференции.