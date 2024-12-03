Руфат Сафаров заподозрен в «мошенничестве» и «хулиганстве» (обновлено)

Правозащитник Руфат Сафаров задержан в качестве подозреваемого по ст. 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) и 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана, сообщил Turan его адвокат Бахруз Байрамов.

Он отметил, что Сафаров не признает себя виновным и считает, что уголовное дело против него заведено из-за его правозащитной деятельности и присуждения ему награды госдепа США за усилия в защите прав человека.

По указанным статьям Сафарову грозит до 10 лет лишения свободы.

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2024-12-03 21:52

Руфат Сафаров допрашивается в Бинагадинской полиции (обновлено)

Правозащитник Руфат Сафаров содержится в Бинагадинском районном управлении полиции. Он связал свое задержание с присуждением ему награды госдепа США за правозащитную деятельность.

Об этом журналистам сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, Сафаров сказал, что в ближайшие дни планировался его визит в США и награду должен был вручить лично госсекретарь США.

Сафаров сказал адвокату, что власти узнав об этом, сфабриковали против него дело.

Сафаров также рассказал об обстоятельствах его задержания.

«Руфат сказал, что когда парковал свой автомобиль в гараже, на него напал незнакомый человек. Он теперь в деле будут выступать в качестве свидетеля. Этот человек, по имени Натиг Имамгулиев в своей жалобе заявил, что якобы заплатил отцу Руфата Сафарова 58 тысяч манат за покупку половины земельного участка. Позже он якобы заплатил Руфату Сафарову деньги также за покупку второй половины участка. Руфат же сказал, что не знает этого человек и не видел его никогда. В настоящее время допрос продолжается», - сказал Садыгов выйдя из Бинагадинского управления полиции.

По словам адвоката, с Сафаров находится сейчас другой адвокат Бахруз Байрамов.

Садыгов полагает, что допрос носит формальный характер и по всей видимости против правозащитника заведут уголовное дело.

Мать Сафарова Тахира Тахиргызы считает, что ее сына задержали за правозащитную деятельность.

«Разговор о купле-продаже земельного участке – все это клевета. У Руфата нет какого-либо земельного участка. Руфат – не вор, не взяточник. Он правозащитник и причина задержания в этом.

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2024-12-03 18:08

Сафаров задержан по жалобе маклера? (обновлено)

МВД ответило на запрос Turan о причинах задержания правозащитника Руфата Сафарова.

В ответе пресс-службы сказано, что «между Руфатом Сафаровым и одним человеком возник конфликт по поводу купли-продажи земли. Ведется расследование».

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Задержан правозащитник Руфат Сафаров

Вечером 3 декабря лицами в гражданском был задержан правозащитник Руфат Сафаров. Как сообщил его отец, Руфата задержали, когда он возвращался домой. Кто его задержал, по какой причине и где он находится, пока неизвестно.

Руфат Сафаров был удостоен международной премии за свою правозащитную деятельность и должен был отбыть в США 6 декабря для получения премии.

МВД пока не ответило на запрос Turan о причинах задержания.