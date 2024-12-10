Россия «уже замешана» в преступлениях Асада, заявили США
Россия «соучастница» преступлений Асада, заявили США
В понедельник США заявили, что Россия «должна держать ответ» перед сирийским народом, поскольку свергнутый диктатор Башар Асад бежал в Москву после 13 лет гражданской войны, и после 50 лет правления этой семьи.
«Россия поддерживала жестокий режим, который убил сотни тысяч невинных сирийцев, травил газом собственный народ. Вы видели, как российские вйоска бомбили мирных жителей Сирии. Теперь Россия предоставляет убежище жестокому тирану, ответственному за эти атаки», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
Россиянам «безусловно, придется ответить перед людьми Сирии за поддержку Асада, и меня совсем не удивит, если сирийцы зададут эти вопросы, когда речь зайдет о российских военных базах на территории Сирии».
На вопрос TURAN, будет ли Россия считаться соучастницей военных преступлений Асада, если она откажется предать диктатора в руки международной системы правосудия, Миллер сказал: «Я думаю, что Россия соучастница преступлений Асада против сирийского народа. Не думаю, что это нуждается в каких-либо доказательствах».
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