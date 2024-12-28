  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain7.30 C
  • Воскресенье, 29 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(42 минуты назад)
Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан

Рейсы авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку отменены из-за  отказа азербайджанской стороны. Об этом говорится в сообщении компании «Азимут».

Накануне Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ после того, как над Грозным был подбит и разбился пассажирский самолет AZAL.

Позже  несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования этой катастрофы.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова, Краснодара и Минеральных Вод.

Написать отзыв

Политика

Признают ли в России обстрел самолета AZAL? - беседа с Аркадием Дубновым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей