Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан
Рейсы авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку отменены из-за отказа азербайджанской стороны. Об этом говорится в сообщении компании «Азимут».
Накануне Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ после того, как над Грозным был подбит и разбился пассажирский самолет AZAL.
Позже несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования этой катастрофы.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова, Краснодара и Минеральных Вод.
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