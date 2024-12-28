Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан

Рейсы авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку отменены из-за отказа азербайджанской стороны. Об этом говорится в сообщении компании «Азимут».

Накануне Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ после того, как над Грозным был подбит и разбился пассажирский самолет AZAL.

Позже несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования этой катастрофы.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова, Краснодара и Минеральных Вод.