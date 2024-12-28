Приложение M10 вынуждает пассажиров платить за проезд в автобусе дважды
Экономист Самир Алиев заявил в Facebook, что способ оплаты проезда в общественных автобусах Баку, который осуществляется с помощью мобильного приложения и QR-кода, активируемого программой M10, создает трудности для пассажиров.
«Транспортное агентство установило срок действия виртуального билета в одну минуту. Если в течение этой минуты пассажир не оплатит поездку из-за скопления людей у дверей автобуса или частых сбоев в работе приложения, купленный билет деактивируется, что вынуждает пассажира «купить» еще один билет за 50 гяпиков», — пояснил Алиев.
Ранее период активации виртуального билета был установлен на пять минут, что позволяло некоторым пассажирам использовать один и тот же билет для поездок на двух автобусах. Чтобы положить этому конец Транспортное агентство сократило период активации до одной минуты. И теперь, опасаясь, что время использования электронного билета истечет, пассажиры после активации приложений спешат попасть внутрь, создавая у входа затор. В результате другие пассажиры не успевают совершить посадку или завершить оплату через приложение, теряя таким образом 50 гепиков.
Самир Алиев предложил продлить срок действия электронного билета до пяти минут.
На просьбу агентства Turan прокомментировать недовольство граждан приложением М10 Агентство транспорта не отреагировало.
Экономика
-
- 28 декабрь 2024, 15:59
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу осмотрел парк специализированной коммунальной техники в Баку в рамках усилий по модернизации городской инфраструктуры и повышению экологической устойчивости.
-
Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана объявил о ряде стратегических целей и цифровых инноваций на 2024–2026 годы, направленных на укрепление доверия, расширение доступа к рынкам и диверсификацию инвестиционных инструментов на рынках капитала страны.
-
- 28 декабрь 2024, 14:40
Со следующего года правительство Азербайджана примет новую политику в отношении предпринимателей, которые экспортируют отечественную продукцию за рубеж, но не возвращают часть своих доходов в страну. Эта проблема часто касается азербайджанских помидоров, продаваемых в России. По словам председателя Национального банка Талеха Казымова, решения о наказании таких предпринимателей больше не будут приниматься без тщательного расследования причин невозврата доходов.
-
- 28 декабрь 2024, 10:37
Кабинет министров Азербайджана утвердил новую Единую тарифную сетку для определения ежемесячной заработной платы работников бюджетной сферы, финансируемой из государственного бюджета. Это решение, изложенное в постановлении № 540, вступает в силу с 26 декабря 2024 года и направлено на стандартизацию оплаты труда в госсекторе.
Написать отзыв