Российские миротворцы примут участие в работах по разминированию на освобожденных территориях
Российские миротворцы примут участие в работах по разминированию на освобожденных территориях
В процессе разминирования на освобожденных территориях планируется участие российских миротворцев. Об этом сообщил 4 апреля на пресс-конференции глава Азербайджанского агентства по разминированию Вугар Сулейманов.
"В настоящее время техническое оборудование, инструменты и собаки российских саперов проходят процедуру аккредитации, которая завершится 6 апреля. После этого миротворцы начнут операции по разминированию в Ходжалы", - сказал он.
По его словам, после подписания трехсторонней декларации 10 ноября 2020 года в ходе работ по разминированию на освобожденных территориях, от мин очищено 129 831 га земли.
"За этот период обнаружено и обезврежено 65 585 неразорвавшихся боеприпасов, 31 919 противопехотных и 19 070 противотанковых мин. Всего число жертв мин в Азербайджане составляет 3429 человек. 595 из них погибли.
С 10 ноября 2020 года жертвами подрыва на минах стали 350 человек, из них 65 погибли", - сказал он.
Напомним, что согласно трехстороннего заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении, российские миротворцы остаются в Карабахе до 10 ноября 2025 года.
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