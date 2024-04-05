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(16 минут назад)
Российские миротворцы примут участие в работах по разминированию на освобожденных территориях

Российские миротворцы примут участие в работах по разминированию на освобожденных территориях

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Российские миротворцы примут участие в работах по разминированию на освобожденных территориях

В процессе разминирования на освобожденных территориях планируется участие российских миротворцев. Об этом сообщил 4 апреля на пресс-конференции глава  Азербайджанского агентства по разминированию Вугар Сулейманов.

"В настоящее время техническое оборудование, инструменты и собаки российских саперов проходят процедуру аккредитации, которая завершится 6 апреля. После этого миротворцы начнут операции по разминированию в Ходжалы", - сказал он.

По его словам, после подписания трехсторонней декларации 10 ноября 2020 года в ходе работ по разминированию на освобожденных территориях, от мин очищено 129 831 га земли.

"За этот период обнаружено и обезврежено 65 585 неразорвавшихся боеприпасов, 31 919  противопехотных и 19 070 противотанковых мин.  Всего число жертв мин в Азербайджане составляет 3429 человек. 595 из них погибли.  

С 10 ноября 2020 года жертвами подрыва на минах стали 350 человек, из них 65 погибли", - сказал он.

Напомним, что согласно трехстороннего заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении, российские миротворцы остаются в Карабахе до 10 ноября 2025 года.

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