Ровшана Рагимова - лицо  фотовыставки «Портреты силы-2024».

Норвежский Фонд Домов прав человека избрал азербайджанского адвоката по правам человека Ровшану Рагимову одной из героинь фотовыставки «Портреты силы-2024».

«Ровшана Рагимова — адвокат по правам человека из Азербайджана. Она занимается защитой прав человека уже более 10 лет, уделяя особое внимание правам женщин и противодействию домашнему насилию, включая защиту ее жертв и общественную защиту. Будучи членом Коллегии адвокатов Азербайджана, она также работает над делами нескольких политических заключенных», - говорится в публикации на сайте этой правозащитной организации.

В интервью сайту Рагимова отметила ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане. «Ни для кого не секрет, что ситуация с правами человека в Азербайджане серьезно ухудшается. Особенно мы это видим по арестам журналистов и правозащитников независимых СМИ в последние годы», - говорит Рахимова..

В настоящее время она защищает права ряда политзаключенных: правозащитника и активиста Бахтияра Гаджиева; двух молодых ученых Игбала Абилова и Фазиля Гасымова; правозащитника Ильхамиза Гулиева; журналистки AbzasMedia Наргиз Абсаламовой и арестованного по делу Toplum TV активиста Илькина Амрахова.

Фонд Домов прав человека стремится чествовать и продвигать независимых женщин-правозащитников и их работу посредством фотовыставки «Портреты силы: женщины, защищающие права человека», а также освещать ситуацию с правами человека.