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(9 часов назад)
Сахиба Гафарова вновь выдвинута кандидатом в спикеры Милли Меджлиса

Сахиба Гафарова вновь выдвинута кандидатом в спикеры Милли Меджлиса

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сахиба Гафарова вновь выдвинута кандидатом в спикеры Милли Меджлиса

Сахиба Гафарова вновь выдвинута кандидатом в председатели Милли Меджлиса 7-го созыва.

Это решение было принято сегодня на заседании депутатов от партии «Ени Азербайджан», составляющих парламентское большинство.

Гафарова являлась спикером и в парламенте 6-го созыва.

Партии парламентского меньшинства выдвинули кандидатом на должность одного из вице-спикеров депутата от партии «Гражданской солидарности» Рафаэля Гусейнова.

Эта партия имеет в парламенте 7-го созыва 3 депутатов. Гусейнов депутат парламента всех созывов.

От «независимых» в вице-спикеры выдвинут, доктор исторических наук Муса Гасымлы.

Как ожидается руководство парламента будет избрано сегодня на первом заседании ММ.

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