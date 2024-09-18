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(6 часов назад)
Шейх Пашазаде едет в Москву

Шейх Пашазаде едет в Москву

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Шейх-уль-ислам Пашазаде едет в Москву

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 19 сентября отправляется с визитом в Россию для участия  в XX Международном мусульманском форуме.

Мероприятие под лозунгом:  «Путь мира: диалог как основа гармоничного сосуществования» пройдет в Москве 21 сентября. 

Визит состоится по приглашению председателя Духовного управления мусульман России, муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Также Пашазаде примет участие и выступит на форуме, посвященном 30-летию Духовного управления мусульман РФ и 40-летию религиозной деятельности муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

В рамках визита Пашазаде будет принят Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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