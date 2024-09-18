Европейские зеленые выдвинули азербайджанского активиста Губада Ибадоглу на премию имени Сахарова 2024 года
Европейские зеленые выдвинули азербайджанского активиста Губада Ибадоглу на премию имени Сахарова 2024 года
Европейский свободный альянс группы зеленых в Европейском парламенте официально выдвинул азербайджанского ученого и антикоррупционного активиста Губада Ибадоглу на престижную премию имени Сахарова за свободу мысли 2024 года. Эта выдвижение является проявлением растущей обеспокоенности международной общественности в связи с подавлением инакомыслия в Азербайджане, особенно в горнодобывающем секторе.
Премия имени Сахарова, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом, присуждается лицам и группам, посвятившим свою жизнь защите прав человека и свободы мысли.
«Мы гордимся тем, что номинируем в этом году на премию доктора Губада Ибадоглу. Мы должны уделять глобальное внимание к бесчеловечному отношению Баку к критикам добывающей промышленности».
Поддержка Ибадоглу европейскими зелеными соответствует более широкой стратегии ЕС по продвижению прав человека и экологической устойчивости во всем мире. Поскольку Европейский союз готовится к предстоящей климатической конференции COP29, привлечение внимания к активистам, которые связывают ухудшение состояния окружающей среды с нарушениями прав человека, побуждает ЕС включить эти вопросы в свою внешнеполитическую повестку дня.
Выдвижение Губада Ибадоглу на премию имени Сахарова также является призывом к международной солидарности. Активисты и сторонники вышли в социальные сети, используя хэштеги, такие как #FreeGubad и #SakharovPrize, чтобы усилить свои голоса и выступить за большую осведомленность.
#SakharovPrize #COP29 #FreeGubad
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