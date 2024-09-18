Европейские зеленые выдвинули азербайджанского активиста Губада Ибадоглу на премию имени Сахарова 2024 года

Европейский свободный альянс группы зеленых в Европейском парламенте официально выдвинул азербайджанского ученого и антикоррупционного активиста Губада Ибадоглу на престижную премию имени Сахарова за свободу мысли 2024 года. Эта выдвижение является проявлением растущей обеспокоенности международной общественности в связи с подавлением инакомыслия в Азербайджане, особенно в горнодобывающем секторе.

Премия имени Сахарова, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом, присуждается лицам и группам, посвятившим свою жизнь защите прав человека и свободы мысли.

«Мы гордимся тем, что номинируем в этом году на премию доктора Губада Ибадоглу. Мы должны уделять глобальное внимание к бесчеловечному отношению Баку к критикам добывающей промышленности».

Поддержка Ибадоглу европейскими зелеными соответствует более широкой стратегии ЕС по продвижению прав человека и экологической устойчивости во всем мире. Поскольку Европейский союз готовится к предстоящей климатической конференции COP29, привлечение внимания к активистам, которые связывают ухудшение состояния окружающей среды с нарушениями прав человека, побуждает ЕС включить эти вопросы в свою внешнеполитическую повестку дня.

Выдвижение Губада Ибадоглу на премию имени Сахарова также является призывом к международной солидарности. Активисты и сторонники вышли в социальные сети, используя хэштеги, такие как #FreeGubad и #SakharovPrize, чтобы усилить свои голоса и выступить за большую осведомленность.

#SakharovPrize #COP29 #FreeGubad