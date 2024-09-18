На голодающего 97 дней Фазиля Гасымова, оказывается давление

Экономист, докторант Стамбульского университета Фазиль Гасымов уже 97 дней держит голодовку в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы. 17 сентября его посетили сотрудники Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста, сообщила его адвокат Ровшана Рагимли.

По ее словам, пенитенциарная служба оказывает давление на Фазиля Гасымова, добиваясь прекращения голодовки.

"Сотрудники Пенитенциарной службы оказывают на Фазиля Гасымова физическое, моральное и психологическое давление. Они едят рядом с ним, громко разговаривают и ведут себя грубо. Его поместили в реанимацию, где содержатся очень тяжелые пациенты", - отметила адвокат.

Состояние здоровья Гасымова тяжелое. «Он уже не может свободно передвигаться и сильно похудел", - сказала Рагимли и отметила, что ее долго не допускали к подзащитному.

«Сотрудник лечебного учреждения удерживали меня 50 минут и пытались обыскать. Я заявила, что не позволю им этого. После этого меня отвели в кабинет замначальника учреждения, который заявил: «Это стратегический объект, может быть, вы принесли нелегальные предметы, откуда нам знать?!»

Я потребовала обратно свою адвокатскую карту и хотела покинуть помещение, заявив, что буду жаловаться. После этого мне разрешили встретиться с Фазилем без проверки", - сказала Рагимли.

В свою очередь, в Пенитенциарной службе сообщили, что лица, поступающие в пенитенциарные учреждения, в том числе адвокаты, привлекаются к соответствующим проверочным мероприятиям, исходя из требований законодательства об исполнении наказаний.

"17 сентября адвокат Ровшана Рагимли была подверглась данной процедуре.

Кроме того, отмечаем, что арестованный Фазиль Гасымов не содержится в отделении интенсивной терапии. Все другие детали, упомянутые в ее заявлении, не отражают истину, так как места, где заключенный и персонал получают питание, различны. .

Осужденными и арестованными лицами, а также сотрудниками учреждения в отношении Фазиля Гасымова не совершалось противоправных действий, его права гарантированы и законные интересы защищены", - отмечают в Пенитенциарной службе.

*Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, был переведен в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением его здоровья из-за голода 26 июля.

Он был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиков правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу.

В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу. Очередное заседание по его делу состоится 19 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям.