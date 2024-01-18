Сенат Франции принял очередную резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана

Сенат Франции принял очередную резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана

17 января Сенат Франции практически единогласно принял резолюцию с требованием ввести санкций против Азербайджана.

В резолюции также выражена поддержка территориальной целостности и Армении и осуждается «агрессия» Азербайджана 19-20 сентября 2023 года против Карабаха.

Документ также требует вернуть армян в Карабах и гарантировать их безопасность.

Резолюция призывает «к немедленному выводу войск Азербайджана и его союзников с суверенной территории Армении», осуждает аресты политических лидеров Нагорного Карабаха, призывает направить миссию ЮНЕСКО в Нагорный Карабах для подготовки доклада «о состоянии культурного и религиозного наследия».

Резолюция также призывает принять самые строгие меры, включая арест активов азербайджанских лидеров и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана в качестве санкции за «военную агрессию» Азербайджана.

Отметим, что это уже не первая подобная резолюцию Сената Франции. Похожая резолюция была принята после победы Азербайджана во Второй карабахской войне в 2020 году.