Сенат Франции принял очередную резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана
17 января Сенат Франции практически единогласно принял резолюцию с требованием ввести санкций против Азербайджана.
В резолюции также выражена поддержка территориальной целостности и Армении и осуждается «агрессия» Азербайджана 19-20 сентября 2023 года против Карабаха.
Документ также требует вернуть армян в Карабах и гарантировать их безопасность.
Резолюция призывает «к немедленному выводу войск Азербайджана и его союзников с суверенной территории Армении», осуждает аресты политических лидеров Нагорного Карабаха, призывает направить миссию ЮНЕСКО в Нагорный Карабах для подготовки доклада «о состоянии культурного и религиозного наследия».
Резолюция также призывает принять самые строгие меры, включая арест активов азербайджанских лидеров и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана в качестве санкции за «военную агрессию» Азербайджана.
Отметим, что это уже не первая подобная резолюцию Сената Франции. Похожая резолюция была принята после победы Азербайджана во Второй карабахской войне в 2020 году.
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2 отзыв
Эл
2024-01-18
Интересно, на какой такой территории армении мы находимся?!🤔Видно у французских депутатов парламента проблемы с географией.
Gagik
2024-01-18
El tolko v Jermuskom napravleniy vi voshli 8 km -ov, a v itoge po oficialnim dannim 200 kvadratnix km-ov okupirovali, po dannim opoziciy znachitelno bolshe.