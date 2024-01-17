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(3 часа назад)
Посол Великобритании встретился с дочерью Тофига Ягублу
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Посол Великобритании встретился с дочерью Тофига Ягублу

Посол Великобритании в Азербайджане Фрегюс Олд 17 января встретился с дочерью, находящегося под арестом оппозиционного политика Тофига Ягублу  Нигяр Хази.

«В ходе встречи с дочерью оппозиционного политика Тофига  Ягублу Нигяр Хази мы обсудили его арест и обеспокоенность семьи. Призываю официальных лиц провести независимое следствие и к скорейшему завершению следственных процессов и над другими арестованными», - написал посол на своей странице на социальной платформе X.

Ранее, дочь оппозиционного политика была принята временным поверенным в делах США в Азербайджане, послами  Франции и Германии, а также  главой представительства ЕС.

* Ягублу был арестован  14 декабря по обвинению в  мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Он отверг обвинения и назвал их сфальсифицированными.

Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести. 

 

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