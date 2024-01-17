Посол Великобритании встретился с дочерью Тофига Ягублу
Посол Великобритании в Азербайджане Фрегюс Олд 17 января встретился с дочерью, находящегося под арестом оппозиционного политика Тофига Ягублу Нигяр Хази.
«В ходе встречи с дочерью оппозиционного политика Тофига Ягублу Нигяр Хази мы обсудили его арест и обеспокоенность семьи. Призываю официальных лиц провести независимое следствие и к скорейшему завершению следственных процессов и над другими арестованными», - написал посол на своей странице на социальной платформе X.
Ранее, дочь оппозиционного политика была принята временным поверенным в делах США в Азербайджане, послами Франции и Германии, а также главой представительства ЕС.
* Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Он отверг обвинения и назвал их сфальсифицированными.
Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.
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