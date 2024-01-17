Бывший министр отделался условным наказанием
Бывший министр отделался условным наказанием
В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был зачитан приговор бывшему министру труда и социальной защиты населения Салиму Муслимову, обвиняемому в получении взяток, присвоениях и растрате, злоупотреблении должностными полномочиями.
Прокурор просил суд приговорить его к 13 годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.
Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества.
Муслимов был арестован в феврале 2021 г. сотрудниками Службы государственной безопасности. Ему инкриминировалось присвоение и растрата около 20 млн манатов. Впоследствии по состоянию здоровья он был переведен под домашний арест.
Муслимов занимал должность министра труда и социальной защиты населения в 2013-2018 гг.
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1 отзыв
Ruslan
2024-01-17
Свой человек его в тюрьму нельзя отделался легким испугом с конфискацией имущества откупится несколько миллионами за пазухой может еще миллионы припрятал вот наши чиновники на лицо все миллионеры страну превратили в базар...