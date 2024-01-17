Бывший министр отделался условным наказанием

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был зачитан приговор бывшему министру труда и социальной защиты населения Салиму Муслимову, обвиняемому в получении взяток, присвоениях и растрате, злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокурор просил суд приговорить его к 13 годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества.

Муслимов был арестован в феврале 2021 г. сотрудниками Службы государственной безопасности. Ему инкриминировалось присвоение и растрата около 20 млн манатов. Впоследствии по состоянию здоровья он был переведен под домашний арест.

Муслимов занимал должность министра труда и социальной защиты населения в 2013-2018 гг.