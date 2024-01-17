  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast70 C
  • Пятница, 19 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Бывший министр отделался условным наказанием

Бывший министр отделался условным наказанием

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Бывший министр отделался условным наказанием

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был зачитан приговор бывшему министру труда и социальной защиты населения Салиму Муслимову, обвиняемому в получении взяток, присвоениях и растрате, злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокурор просил суд приговорить его к 13 годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества.

Муслимов был арестован в феврале 2021 г. сотрудниками Службы государственной безопасности. Ему инкриминировалось присвоение и растрата  около 20 млн манатов. Впоследствии по состоянию здоровья он был переведен под домашний арест.

Муслимов занимал должность министра труда и социальной защиты населения в 2013-2018 гг.

 

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-01-17

    Свой человек его в тюрьму нельзя отделался легким испугом с конфискацией имущества откупится несколько миллионами за пазухой может еще миллионы припрятал вот наши чиновники на лицо все миллионеры страну превратили в базар...

    Cavab ver

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей