Сенатор США призвал Азербайджан освободить ученого, находящегося под домашним арестом

Сенатор США Бен Кардин вновь призвал правительство Азербайджана освободить Губада Ибадоглу, известного ученого и политического активиста, который находится под домашним арестом уже 274 дня. Ибадоглу, известный своей критикой коррупции в Азербайджане, пользуется международным признанием благодаря своим трудам в сфере экономики и защите гражданского общества.

Прошение Кардина было опубликовано в социальной сети X 12 сентября, что совпало с 53-м днем ​​рождения Ибадоглу.

Дело Губада Ибадоглу привлекло пристальное внимание международной общественности. Ученый, бывший научный сотрудник Лондонской школы экономики, был ключевой фигурой в разоблачении механизмов коррупции в Азербайджане, особенно связанных с государственными расходами и государственными предприятиями. Его арест в конце 2023 года последовал за его расследованиями взяточничества на уровне высших эшелонов власти, что сделало его мишенью режима.

Задержание Ибадоглу стало символом более широкой обеспокоенности состоянием гражданских свобод в Азербайджане. Правозащитные организации, включая Amnesty International и Human Rights Watch, неоднократно осуждали его арест, называя его политически мотивированным. «Это еще один пример подавления инакомыслия правительством Азербайджана и попыток заставить замолчать тех, кто говорит властям правду», — заявил представитель Amnesty International ранее в этом году.

По словам его юридической команды, Ибадоглу находится в заключении под строгими ограничениями, с ограниченным доступом к общению и медицинской помощи. «Его здоровье ухудшается, а условия его домашнего ареста ухудшаются», — сказал один из его адвокатов в недавнем заявлении.

Это не первый случай, когда международное давление применяется для освобождения Ибадоглу. В марте 2024 года несколько парламентариев Европейского союза опубликовали совместное письмо, призывающее к его немедленному освобождению, ссылаясь на обеспокоенность по поводу ухудшения прав человека в Азербайджане. Несмотря на эти призывы, правительство Азербайджана непреклонно, утверждая, что арест Ибадоглу не связан с его политической деятельностью и является следствием правонарушений.

Дело Ибадоглу показатель продолжающейся напряженности между Азербайджаном и Западом в связи с вопросами управления и прав человека. Хотя Азербайджан является ключевым игроком в региональных энергетических и инфраструктурных проектах, страны Запада все чаще выражают обеспокоенность внутренней политикой страны.

«Ситуация Губада Ибадоглу символизирует более масштабную проблему — авторитарный режим, нетерпимый к оппозиции», — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. «Его тюремное заключение — леденящий душу сигнал другим активистам и ученым, которые могли бы рассмотреть возможность оспорить статус-кво».

Удержание Ибадоглу в заключении может еще больше обострить отношения между Азербайджаном и его западными союзниками. К растущему хору голосов, призывающих Азербайджан пересмотреть свою позицию, прибавился и голос сенатора Кардина. «Правительство Азербайджана должно признать, что подавление критиков только усилит его изоляцию на мировой арене», — написал Кардин.

Судьба одного из самых уважаемых общественных интеллектуалов Азербайджана висит на волоске. Будет ли международное давление достаточным, чтобы повлиять на нее.