Сенаторы США представили новую резолюцию в защиту Губада Ибадоглу

Группа сенаторов США в минувшие выходные представила Сенату новую резолюцию с призывом немедленного освобождения доктора Губада Ибадоглу из азербайджанской тюрьмы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Этот шаг был предпринят после того, как 14 февраля Конгресс обнародовал собственную версию «резолюции Ибадоглу», которую на сегодня поддержали уже 26 конгрессменов.

Версия Сената, получившая название «Резолюция 616», была представлена 22 марта сенатором Томом Тиллисом (республиканец от Северной Каролины) от имени себя и таких сенаторов, как Дик Дурбин (демократ из Иллинойса), Билл Кэссиди (республиканец от Лос-Анджелеса), Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) и Джон Феттерман (демократ от штата Пенсильвания).

Резолюция передана в Сенатский комитет по международным отношениям, где ожидает рассмотрения.

По словам Тиллиса, уважаемый ученый и экономист Губад Ибадоглу, был «ложно обвинен властями Азербайджана в многочисленных преступных деяниях, без каких-либо доказательств», и до сих пор находится в Бакинском СИЗО, в крайне плохих условиях в ожидании суда.

«Здоровье доктора Ибадоглу значительно ухудшилось с момента его ареста, он не получил адекватной медицинской помощи», - отмечают сенаторы. В период ареста ему «неоднократно отказывали в доступе к адвокату и справедливому судебному разбирательству», - отмечают авторы.

"Госдепартамент и посольство США в Баку, а также академические учреждения США и уважаемые международные организации выразили глубокую обеспокоенность состоянием здоровья доктора Ибадоглу и потребовали его немедленного освобождения", - говорится в резолюции.

Авторы подчеркивают, что связи Азербайджана с сообществом демократических стран «подорваны» фактами неправомерных задержаний лиц, занимающихся правами человека, журналистикой и мирной свободой выражения мнений, в том числе Бахтияра Гаджиева, Аваза Зейналлы...

Сенаторы осуждают правительство Азербайджана за неправомерные задержания и подавление свобод, и призывают к немедленному и безоговорочному освобождению политических заключенных в Азербайджане, включая доктора Ибадоглу.

Резолюция также призывает госсекретаря продолжать уделять приоритетное внимание благополучию и освобождению доктора Ибадоглу в его контактах с правительством Азербайджана.