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(19 минут назад)
Азербайджано-армянская семья погибла в теракте в Crocus city
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджано-армянская семья погибла в теракте в Crocus city

Среди погибших при теракте 22 марта опознали семейную пару сотрудников аэропорта Внуково, замначальника Службы перрона  Вугара Гусейнова и его жену, диспетчера Лилию Исраелян.  Об этом сообщило московское издание Voice.

Когда боевики ворвались в здание  и открыли стрельбу, супруги попытались спастись. Гусейнов прятался от выстрелов за колоннами в фойе, а также стал делать баррикады из барных столиков. Однако террористы их застрелили. У пары остался полуторогодовалый ребенок.


 

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