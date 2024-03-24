Азербайджано-армянская семья погибла в теракте в Crocus city
Среди погибших при теракте 22 марта опознали семейную пару сотрудников аэропорта Внуково, замначальника Службы перрона Вугара Гусейнова и его жену, диспетчера Лилию Исраелян. Об этом сообщило московское издание Voice.
Когда боевики ворвались в здание и открыли стрельбу, супруги попытались спастись. Гусейнов прятался от выстрелов за колоннами в фойе, а также стал делать баррикады из барных столиков. Однако террористы их застрелили. У пары остался полуторогодовалый ребенок.
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