Азербайджано-армянская семья погибла в теракте в Crocus city

Среди погибших при теракте 22 марта опознали семейную пару сотрудников аэропорта Внуково, замначальника Службы перрона Вугара Гусейнова и его жену, диспетчера Лилию Исраелян. Об этом сообщило московское издание Voice.

Когда боевики ворвались в здание и открыли стрельбу, супруги попытались спастись. Гусейнов прятался от выстрелов за колоннами в фойе, а также стал делать баррикады из барных столиков. Однако террористы их застрелили. У пары остался полуторогодовалый ребенок.



