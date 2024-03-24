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(7 часов назад)
Полицейский участок в районе Нор Норк.

Полицейский участок в районе Нор Норк.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ереване совершено нападение на отделении полиции

Нападение произошло на полицейский участок в Ереване, когда около 17:00 по местному времени трое вооруженных лиц попытались проникнуть в административное здание полицейского участка в районе Нор Норк.

Во время инцидента двое из нападавших получили осколочные ранения нижних конечностей в результате подрыва их собственной гранаты. Начальник полиции Арам Ованнисян и начальник криминальной полиции Вардан Варданян вступили в переговоры с третьим лицом. В конечном счете он был нейтрализован спецназом.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщал, что боевики могут быть связаны с организацией "Боевое братство", около 50 членов которой, как сообщается, были задержаны ранее в тот же день, хотя большинство из них впоследствии были освобождены.

Однако организация опровергла какую-либо причастность к нападению, как сообщает Sputnik Армения, опровергнув утверждения о том, что нападавшие требовали освобождения задержанных членов "Боевого братства".

В сообщении на Facebook, приписываемом "Боевому братству", уточняется, что его члены были задержаны в селе в Тавушской области Армении, граничащем с Газахским районом Азербайджана, где они намеревались провести военные учения.

Боевое братство, созданное летом 2021 года, представляет собой армянскую военизированную группировку, состоящую из участников Второй Карабахской войны (2020), пропагандирующую идеологию "независимой Армении".

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