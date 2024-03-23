Число погибших в Crocus city достигло 93 человек
Число погибших в теракте в Москве достигло 133 человек (обновлено)
В ходе разбора завалов в концертном зале Crocus city обнаружены новые тела погибших. Общее число погибших в результате теракта 22 марта увеличилось до 133 человек. Об этом вечером 23 марта сообщил Следственный комитет России.
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Число погибших в Crocus city выросло до 115 человек
На полдень 23 марта количество погибших составило 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ.
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Число погибших в Crocus city достигло 93 человек
Число погибших при теракте в Crocus city достигло 93 человек, сообщает Следственный комитет России.
В ведомстве уточнили, что «число погибших еще возрастет».
Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
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