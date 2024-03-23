  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain70 C
  • Воскресенье, 24 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
Число погибших в Crocus city достигло 93 человек

Число погибших в Crocus city достигло 93 человек

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Число погибших в теракте в Москве достигло 133 человек  (обновлено)

В ходе разбора завалов в концертном зале Crocus city обнаружены новые тела погибших. Общее число погибших в результате теракта 22 марта увеличилось до 133 человек. Об этом вечером 23 марта сообщил Следственный комитет России.

* * *

Число погибших в Crocus city выросло до 115 человек

На полдень 23 марта количество погибших составило 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

* * *

Число погибших в Crocus city достигло 93 человек

Число погибших при теракте в Crocus city достигло  93 человек, сообщает Следственный комитет России.

В ведомстве уточнили, что «число погибших еще возрастет».

Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Написать отзыв

В мире

Yenidən Rusiya Prezidenti olan Putinin siyasəti dəyişəcəkmi? – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей