Число погибших в теракте в Москве достигло 133 человек  (обновлено)

В ходе разбора завалов в концертном зале Crocus city обнаружены новые тела погибших. Общее число погибших в результате теракта 22 марта увеличилось до 133 человек. Об этом вечером 23 марта сообщил Следственный комитет России.

* * *

Число погибших в Crocus city выросло до 115 человек

На полдень 23 марта количество погибших составило 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

* * *

Число погибших в Crocus city достигло 93 человек

Число погибших при теракте в Crocus city достигло 93 человек, сообщает Следственный комитет России.

В ведомстве уточнили, что «число погибших еще возрастет».

Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video