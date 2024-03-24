Алиев позвонил Путину

24 марта Ильхам Алиев позвонил Президенту РФ Владимиру Путину, и еще раз от своего и от имени народа Азербайджана выразил Путину, членам семей и близким погибших, соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в теракте в концертном зале «Крокус Сити».

Алиев отметил, что Азербайджан в эти трудные часы рядом с Россией и российским народом.

Президент России поблагодарил Алиева за соболезнования и проявленную солидарность.