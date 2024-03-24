Алиев позвонил Путину

24 марта Ильхам Алиев позвонил Президенту РФ Владимиру Путину, и еще раз от своего и от имени народа Азербайджана выразил Путину, членам семей и близким погибших, соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в теракте в концертном зале «Крокус Сити».
Алиев отметил, что Азербайджан в эти трудные часы рядом с Россией и российским народом.
Президент России поблагодарил Алиева за соболезнования и проявленную солидарность.
Политика
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- 25 март 2024, 12:00
Служба госбезопасности задержала проживавшего в Мурманске (РФ) гражданина Азербайджана Аскерова Бахруза Алимамед оглу 1988 г.р. по подозрению в планировании теракта.
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- 25 март 2024, 11:29
Группа сенаторов США в минувшие выходные представила Сенату новую резолюцию с призывом немедленного освобождения доктора Губада Ибадоглу из азербайджанской тюрьмы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
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- 23 март 2024, 22:28
"Я встретился с Алескером впервые со дня его содержания в Бакинском СИЗО. Встреча состоялась по телефону за стеклянной стеной». Об этом сказал Насими Мамедли, брат юридического учредителя Toplum TV, эксперт по правам медиа Алескера Мамедли.
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- 23 март 2024, 21:37
Комитет госбезопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке пятерых граждан Азербайджана - членов транснациональной преступной группы, которые планировали покушение на руководство Кыргызстана. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении этого ведомства.
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