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(19 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев позвонил Путину

24 марта Ильхам Алиев позвонил Президенту РФ Владимиру Путину, и еще раз от своего и от имени народа Азербайджана выразил Путину, членам семей и близким погибших, соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в теракте в концертном зале «Крокус Сити».

Алиев отметил, что Азербайджан в эти трудные часы рядом с Россией и российским народом.

Президент России поблагодарил  Алиева за соболезнования и проявленную солидарность.

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