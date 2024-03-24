Вслед за ужасающим террористическим нападением на Крокус Холл Сити разворачивается тревожная история о шпионаже и обвинениях, подчеркивающая углубляющийся раскол между Соединенными Штатами и Россией. Белый дом и Кремль выдвигают свою собственную версию событий, подкрепленную тем, что они считают неопровержимыми доказательствами, тем самым подпитывая атмосферу взаимного недоверия и напряженности.

Противопоставление нарративов и поиск истины

После трагедии 22 марта Соединенные Штаты были тверды в своем утверждении, что корни нападения восходят к известной террористической организации «Исламское государство-Хорасан» (ИГ-К), которое базируется в Афганистане. Эта позиция подтверждается анонимными видео и фотографиями, на которых террористы делают символические жесты указательным пальцем вверх (Аллах Велик), указывающие на их ответственность за нападение. Мотивация террористов, согласно повествованию, не финансовая, а идеологическая - возмездие за действия России в регионах с мусульманским большинством, таких как Афганистан, Сирия и Чечня.

И наоборот, Кремль с самого начала выдвигает альтернативную теорию, предполагающую, что следы нападения ведут в Украину. Эта версия была подкреплена в субботу после теракта, когда российские власти опубликовали короткие видеоклипы, предположительно показывающие захваченных предполагаемых террористов в брянских лесах, декламируя их участие в массовом убийстве за мизерную сумму.

Предупреждения и ответы

Разворачивающиеся события проливают свет на критические недели, предшествовавшие нападению. Посольство США в Москве 7 марта публично предупредило о потенциальных экстремистских действиях, направленных против больших скоплений людей, предостережение, которое теперь кажется пророческим. Несмотря на эти предупреждения и даже свидетельства упреждающих действий российских сил безопасности, последующее бездействие Москвы вызывает вопросы. Хотя США и заявили, что предупреждали по своим каналам Москву о готовящихся терактах, однако не называют время, когда такая информация была передана. Однако из действий российских силовиков подсказывают, что информация была передана намного раньше публичного заявления Посольства США. Государственное РИА Новости сообщило 3 марта, что шесть членов ИГИЛ были убиты в ходе контртеррористической операции в ингушском Карабулаке; 7 марта оно сообщило, что службы безопасности обнаружили и «нейтрализовали» ячейку запрещенной организации «Вилаят Хорасан» в Калужской области, члены которой планировали нападение на синагогу в Москве; а 20 марта оно сообщило, что был задержан командир боевой группы ИГИЛ. Повторное публичное предупреждение последовало за два дня до трагедии в Крокус. Однако остается не ясным, почему Москва не стала развивать превентивные меры и дальше. За три дня до теракта в Крокус, президент Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании террористической истерии. По сообщению ТАСС, президент России заявил 19 марта, что целью "недавних провокационных заявлений ряда официальных западных структур о возможности терактов в России" является нанесение вреда российскому обществу. То, что Путин всего за несколько дней до теракта не принял предупреждения о террористической угрозе за истерию Запада, усложняет стратегию реагирования России.

Последствия и эскалация

Последовавшее за терактом в Крокусе оперативное заявления заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева принять жесткие ответные меры в случае выявления каких-либо связей между террористами и украинскими официальными лицами, рисуют мрачную картину позиции России в борьбе с терроризмом, предполагая бескомпромиссный подход, который отвергает судебные процессы в пользу силы.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Эта риторика, наряду с постоянным акцентом российских СМИ на связи с Украиной, не только отвлекает внимание от потенциальных ошибок в предотвращении нападения, но и служит оправданием дальнейшей военной агрессии против Украины и репрессий в самой России.

Предшествующие атаке террористов на Крокус и последующие действия российских военных, включая возобновившиеся массированные ракетные удары по Киеву, Львову, объектам жизнеобеспечения, сигнализируют об эскалации продолжающегося конфликта, предполагая, что атака в Крокусе может быть использована для приведения российского общества в состояние повышенной боевой готовности.

Анализ и последствия

Противоречивые версии, связанные с нападением на Крокус Холл Сити, олицетворяют сложность современных геополитических конфликтов, где правда становится жертвой более широких стратегических целей. Они служат катализатором дальнейшей агрессии и углубляет пропасть между Западом и Россией. В этой ситуации, когда битва за Украину между ними развивается по восходящей спирали, две версии событий в Крокус будут продолжать конкурировать между собой, подливая масло в огонь украинской войны.