Moskvadaki terror aktı zamanı ölənlərin sayı 133 çatdı (yeniləndi)

Crocus city konsert zalında dağıntıların altından yeni cəsədlər tapılıb. Beləliklə Martın 22-də törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 133 nəfərə çatıb. Bu barədə martın 23-də axşam saatlarında Rusiya İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

* * *

Krocus citydə ölənlərin sayı 115-ə çatıb

Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsinin xəbəe vürir ki, martın 23-ü günorta saatlarına olan məlumata görə, ölənlərin sayı 115 nəfər çatıb.

* * *

Crocus citydə ölənlərin sayı 93 nəfərə çatıb

Rusiya İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, Crocus citydə törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 93 nəfərə çatıb.

Komitə "ölənlərin sayının daha da artacağını" açıqladı.

İstintaq Komitəsi əlavə edib ki, ölümə səbəb güllə yaraları və yanma məhsullarından zəhərlənmə olub.

