Сенаторы США призывают Байдена противодействовать атакам на свободу прессы во всем мире, включая Азербайджан

Сенаторы США призывают Байдена противодействовать атакам на свободу прессы во всем мире, включая Азербайджан

Сенаторы США призывают Байдена противодействовать атакам на свободу прессы во всем мире, включая Азербайджан

Серия ударов по свободе прессы во всем мире, включая Азербайджан, в последние несколько недель стала причиной давления на администрацию Байдена с требованием защитить журналистику, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

Группа сенаторов США во главе с Беном Кардином, Тимом Кейном, Джеффом Меркли, Брайаном Шацем и Крисом Ван Холленом в четверг представили резолюцию Сената, где сказано о росте угрозы свободы прессы во всем мире.

В начале мая Белый дом объявил, что президент Джо Байден считает подавление свободы прессы «серьезной угрозой национальной безопасности» и введет санкции против тех, кто подавляет прессу.

Резолюция Сената «С. РЕЗ. В 688» затрагивает последние нападения на свободу СМИ в ряде стран, включая Азербайджан.

В нем говорится: «В Азербайджане правительство Ильхама Алиева, который в пятый раз стал президентом на неконкурентных выборах в феврале 2024 года, в последние месяцы возобновил нападение на независимые СМИ, задержав 10 журналистов.

Согласно данным Комитета по защите журналистов, это сотрудники «Абзас Медиа», «Канал 13» и «Топлум ТВ»; а именно - Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Хафиз Бабалы, Эльнара Гасымова, Наргиз Абсаламова, Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Алескер Мамедли и Мушфиг Джаббар. Это репрессии против журналистов, месть за их репортажи о коррупции среди чиновников», - говорится в документе.

В резолюции также подчеркивается, что в 2023 году во всем мире 320 журналистов были заключены в тюрьму.

Сенаторы призвали президента Байдена и госсекретаря сохранить лидерство США в вопросах свободы прессы и привлекать к ответственности виновных в нападениях на американских журналистов, и представителей СМИ в других странах.

Свободная пресса необходима для поддержки демократических обществ, разоблачения коррупции и обеспечения прозрачности для общества, заявил сенатор Карден.

Сенатор Шац добавил, что Люди полагаются на журналистов, чтобы понять, что происходит в их собственных сообществах, и понять мир. В свою очередь, журналисты идут на невероятные усилия, часто с большим личным риском, чтобы сообщить правду. К сожалению, мы продолжаем видеть множество гибнущих журналистов и арестованных в Газе, России и других странах.