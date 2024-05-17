  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny160 C
  • Суббота, 18 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении

Встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении

16 мая в рамках I заседания Организационного комитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов, прошедшего в Женеве, состоялась вторая встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна.

Как говорится в сообщении Милли меджлиса Азербайджана, на встрече было продолжено обсуждение вопросов, связанных с поддержкой парламентов двух стран мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог между парламентами, отмечено в сообщении.

Напомним, что первая встреча спикеров двух стран также прошла в Женеве 23 марта.

 

Написать отзыв

Политика

Taksi sayı azaldılır, bəs köhnə taksiçilər nə ilə dolanacaqlar? – Rauf Ağamirzəyev Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей