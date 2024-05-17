16 мая в рамках I заседания Организационного комитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов, прошедшего в Женеве, состоялась вторая встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна.

Как говорится в сообщении Милли меджлиса Азербайджана, на встрече было продолжено обсуждение вопросов, связанных с поддержкой парламентов двух стран мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог между парламентами, отмечено в сообщении.

Напомним, что первая встреча спикеров двух стран также прошла в Женеве 23 марта.