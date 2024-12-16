Севиндж Вагифгызы посвящает свою награду всем антикоррупционным журналистам

Объявленная Госдепартаментом США Чемпионом антиглобальной коррупции, главный редактор издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы направила из СИЗО обращение общественности.

Она выразила признательность тем, кто удостоил ее награды за их приверженность демократическим ценностям.

Вагифгызы отмечает, что журналисты Abzas Media выявляли коррупционные преступления высокопоставленных должностных лиц в Азербайджане.

«К сожалению, государственные структуры вместо того, чтобы на основе этих фактов открыть уголовные дела против госчиновников, арестовали по обвинению в отмывании денег журналистов, выявивших их преступления», - отмечает она.

Вслед за подчинением правительству судебной и законодательной власти, теперь они уничтожают независимые медиа.

«Но я верю, что каждый, кто привержен принципам демократии не позволит уничтожить единственную форточку этой страны – свободные медиа. Эта награда стала признанием достижений всех журналистка, выявляющих коррупционные преступления», - отметила Вагифгызы.