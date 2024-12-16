Обвинения в адрес Вашингтона «циничны» и «бессмысленны». Без США «Контракт века» был бы невозможен – Марк Либби
Обвинения в адрес Вашингтона «циничны» и «бессмысленны». Без США «Контракт века» был бы невозможен – Марк Либби
Посол США в Баку Марк Либби отверг обвинения официальных лиц Азербайджана о недружественной политике Вашингтона в отношении Баку.
Выступая на собрании Американской торговой палаты (AmCham) в воскресенье он дал высокую оценку сотрудничеству двух стран за годы независимости Азербайджана и отметил большой потенциал для будущего.
«Азербайджан имеет выгодное географическое положение, чтобы стать незаменимым региональным центром транспортировки и логистики. Мы планируем привлечь больше торговых миссий, особенно в этих секторах, чтобы поддержать развитие следующего этапа процветания Азербайджана.
Учитывая потенциал роста в аэрокосмическом секторе Азербайджана, экспертные знания в области кибербезопасности и цифровой инфраструктуры, инновационные американские компании могут сыграть значительную роль.
Размышляя об успехах сотрудничества США и Азербайджана прошлого года, я вспоминаю циничные голоса сомнений. Было много обвинений в адрес Соединенных Штатов, о диких и бессмысленные заговорах с целью подорвать Азербайджан.
В ответ на такую дезинформацию я бы не только указал на успехи прошлого года, но и напомнил всем о прочности нашего партнерства за последние несколько десятилетий.
В этом году мы отметили 30-ю годовщину «Контракта века». Эта веха напомнила нам о том, как лидерство и инициатива Азербайджана в сочетании с инвестициями и политической поддержкой США изменили ход истории. Договора и инфраструктура, созданные тогда, превратили Азербайджан в крупного и надежного участника глобальной энергетической безопасности.
Не будет преувеличением сказать, что без партнерства США и Азербайджана, которое лежит в основе «Контракта века», ничего из этого не было бы возможно», - отметил посол.
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