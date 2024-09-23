Сформировано руководство Милли Меджлиса нового созыва

На состоявшемся сегодня первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва председателем парламента вновь переизбрана Сахиба Гафарова.

Она была выдвинута парламентским большинством – депутатами от партии «Ени Азербайджан».

Представитель этой же партии Али Ахмедов стал первым заместителем вице-спикера парламента.

В 2018-2024 гг. он занимал пост вице-премьера правительства.

Еще один представитель ПЕА - Зияфет Аскеров стал вице-спикером парламента.

Он в 2005-2020 гг. уже являлся вице-спикером и первым вице-спикером парламента.

От партий парламентского меньшинства вице-спикером избран член партии «Гражданской солидарности» Рафаэль Гусейнов, а от «независимых» Муса Гасымлы.

Таким образом, в нынешнем созыве число вице-спикеров было увеличено до четырех, включая первого заместителя.