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(3 часа назад)
Горит сбитый А-50

Горит сбитый А-50

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Смотрите: Россия «случайно сбила собственный самолет-разведчик»

 
 
 
 
 

telegraph.co.uk Российские военные случайно сбили собственный самолет-разведчик стоимостью 275 миллионов фунтов стерлингов над оккупированной Украиной, сообщили прокремлевские военные блоггеры.

Владимир Романов сообщил, что самолет Бериева А-50 советской постройки разбился вблизи Азовского моря после попадания в него ракеты, выпущенной из Мариуполя,украинского города, который российские войска захватили в 2022 году.

«Враг снова не имеет к этому никакого отношения. Запуски были из района Мариуполя», — рассказал он своим 140 тысячам подписчиков. «После попадания ракеты ПВО (не выпущенной противником) А-50 развалился на две части».

Г-н Романов также загрузил два видео предполагаемого сбития А-50. На первом видео показаны ракеты ПВО, нацеленные на самолет, а на втором — предполагаемое место крушения, а женщина-комментатор описывает «огромный взрыв».

Это второй самолет-разведчик А-50, потерянный Россией за чуть более месяца. В январе Украина заявила, что сбила А-50 над Азовским морем.

Хотя украинские командиры утверждали, что их силы сбили А-50 в пятницу вечером, Fighterbomber, еще один российский Telegram-канал, имеющий тесные связи с ВВС России, заявил, что он находился слишком далеко от линии фронта, чтобы по нему могла попадать украинская ПВО.

"На данный момент невозможно сказать, кто его сбил", - сказал он. «Но ведь это 256 км (159 миль) от линии фронта…»

В Минобороны России инцидент пока не прокомментировали.

Российские самолеты А-50 размером с транспортный самолет и имеют экипаж из 15 человек. Они оснащены массивным стационарным радаром в верхней части фюзеляжа и считаются жизненно важными для обеспечения военного командования обзором поля боя.

Россия якобы начала войну только с девятью А-50 и, как сообщается, не в состоянии производить больше.

Российские военные блоггеры с хорошими связями часто критиковали российских военных командиров и сливали информацию, которая ставила Кремль в неловкое положение.

На этой неделе, как сообщается, российский военный блоггер застрелился после того, как его заставили удалить сообщения, в которых говорилось, что при захвате Авдеевки были убиты 17 000 российских солдат, и это заявление вызвало гнев российского министерства обороны.

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