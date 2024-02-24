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(3 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан не отвечает на провокацию армян в Кяльбаджаре

24 февраля в 12:45 подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Спустя некоторое время Минобороны Армении сообщило, что якобы огонь был открыт азербайджанской стороной. Ради правдоподобности, армяне указали координаты азербайджанских позиций.

Минобороны  заявило, что азербайджанские военные не отвечали на провокацию армянской стороны « в целях обеспечения устойчивой стабильности на условной границе»,- отмечено в сообщении.

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