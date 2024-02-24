Тело российского оппозиционера Алексея Навального передали его матери, сообщил помощник

Женщины реагируют, возлагая цветы, чтобы отдать дань уважения Алексею Навальному, к памятнику - большому камню с Соловецких островов, где был создан первый лагерь системы политических тюрем Гулаг

AP: Тело лидера российской оппозиции Алексея Навального передано его матери, сообщил в субботу в своем аккаунте в социальной сети главный помощник Навального.

Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией Навального, сделал это заявление в своем Telegram-аккаунте и поблагодарил «всех», кто призывал российские власти вернуть тело Навального его матери.

Ранее в субботу Юлия Навальная , вдова Навального, обвинила президента Владимира Путина в насмешке над христианством, пытаясь заставить его мать согласиться на тайные похороны после его смерти в арктической колонии.

"Большое спасибо. Спасибо всем, кто написал и записал видеообращения. Вы все сделали то, что нужно было сделать. Спасибо. Тело Алексея Навального передано его матери», — написал Жданов.

47-летний Навальный, самый известный российский оппозиционный политик , неожиданно скончался 16 февраля в арктической исправительной колонии, и его семья уже больше недели борется за возвращение им его тела. Видные россияне опубликовали видеоролики , призывающие власти освободить тело, а западные страны ввели против России новые санкции в качестве наказания за смерть Навального, а также за вторую годовщину вторжения в Украину.

Мать Навального, Людмила Навальная, все еще находится в Салехарде, сообщила в X, ранее в Twitter, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Людмила Навальная уже больше недели находится в Арктическом регионе, требуя от российских властей вернуть ей тело сына.

«Похороны все еще ожидаются», — написал Ярмыш в Твиттере, задаваясь вопросом, позволят ли власти провести похороны «так, как хочет семья и как заслуживает Алексей».

Ранее в субботу вдова Навального заявила на видео, что мать Навального «буквально пытали» власти, угрожавшие похоронить Навального в арктической тюрьме. Они, по ее словам, подсказали его матери, что у нее не так много времени для принятия решения, поскольку тело разлагается, рассказала Навальная.

«Отдайте нам тело моего мужа», — заявила Навальная ранее в субботу. «Вы пытали его живьем, и теперь продолжаете пытать его мертвым. Вы издеваетесь над останками мертвых».

47-летний Навальный, самый известный российский оппозиционный политик , неожиданно скончался 16 февраля в исправительной колонии, что побудило сотни россиян по всей стране устремиться к импровизированным мемориалам с цветами и свечами.

Власти задержали десятки людей , стремясь подавить любые серьезные проявления симпатии к самому яростному противнику Путина перед президентскими выборами, на которых он почти наверняка победит . Россияне в социальных сетях говорят, что чиновники не хотят возвращать тело Навального его семье, потому что боятся публичной демонстрации его поддержки.

Навальная обвинила Путина, православного христианина, в убийстве Навального.

«Ни один истинный христианин не смог бы сделать то, что Путин сейчас делает с телом Алексея», — сказала она, спрашивая: «Что вы будете делать с его трупом? Как низко ты опустишься, чтобы издеваться над человеком, которого ты убил?»

В субботу исполнилось девять дней со дня смерти лидера оппозиции, день, когда православные христиане проводят поминальную службу.

Люди по всей России вышли отметить это событие и почтить память Навального, собираясь в православных церквях, оставляя цветы к общественным памятникам или проводя одиночные акции протеста.

Москвичи выстроились в очередь перед храмом Христа Спасителя, чтобы отдать дань уважения, согласно фотографиям и видео, опубликованным независимым российским новостным изданием SOTAvision. На видео также видно, как неподалеку находится российская полиция и сотрудники полиции останавливают нескольких человек для проверки документов.

По данным правозащитной группы ОВД-Инфо, которая отслеживает политические аресты, по состоянию на начало субботнего дня в девяти российских городах задержали по меньшей мере 27 человек за проявление поддержки Навального.

Среди них был 64-летний Сергей Карабатов, который возложил цветы к московскому памятнику жертвам политических репрессий вместе с рукописной запиской: «Не думайте, что это конец». Также была арестована Аида Нуриева из города Уфы недалеко от Уральских гор, которая стояла на улице с табличкой «Путин — убийца Навального!» Я требую вернуть тело!»

Путина часто фотографируют в церкви, окунающимся в ледяную воду во время празднования Крещения и посещающим святые места в России. Он продвигал то, что он назвал «традиционными ценностями», без которых, как он однажды сказал, «общество деградирует».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг утверждения о причастности Путина к смерти Навального, назвав их «абсолютно необоснованными и наглыми обвинениями в адрес главы российского государства».

Музыкант Надя Толоконникова, получившая широкую известность после почти двухлетнего заключения за участие в акции протеста 2012 года со своей группой Pussy Riot в московском храме Христа Спасителя, была одной из многих известных россиян, опубликовавших видео, в котором она обвинила Путина в лицемерие и попросил его освободить тело Навального.

«Нас посадили якобы за попрание традиционных ценностей. Но никто не попирает традиционные российские ценности больше, чем вы, Путин, ваши чиновники и ваши священники, которые молятся за все убийства, которые вы совершаете, год за годом, день за днем», — сказала Толоконникова, живущая за границей. «Путин, имей совесть, отдай его матери тело сына».

Людмила Навальная заявила в четверг, что следователи разрешили ей увидеть тело сына в морге арктического города Салехард. Она подала иск в суд Салехарда, оспаривая отказ чиновников выдать тело. Закрытое слушание было назначено на 4 марта.

Ярмыш, пресс-секретарь Навального, сообщил, что Людмиле Навальной показали медицинскую справку, в которой говорится, что ее сын умер «естественной смертью».